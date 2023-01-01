Онлайн-менеджер домашних заданий. Разработанный преподавателями, онлайн-менеджер домашних заданий Lumen (OHM) основан на тысячах интерактивных оценочных вопросов, чтобы помочь учащимся овладеть математическими и другими количественными навыками.

Веб-сайт: lumenlearning.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lumen OHM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.