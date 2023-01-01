Сочетая раннее и кризисное вмешательство, поддержку в режиме реального времени и безопасное цифровое пространство для эмоциональных открытий, Closegap позволяет школам K-12 легко поддерживать эмоциональное здоровье своих учеников.

Веб-сайт: closegap.org

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