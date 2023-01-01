Лучший друг каждого учителя. Fetchy — виртуальный помощник для преподавателей. От классных комнат до домашнего обучения — Fetchy меняет способ преподавания.

Веб-сайт: fetchy.com

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