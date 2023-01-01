WebCatalog
Skylight

Skylight

skylight.org

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Skylight в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Хотите больше спокойствия, ясности и осознанности в своей повседневной жизни? Духовное благополучие – ваш ответ. Skylight — единственное в своем роде приложение, которое поможет вам ежедневно развивать духовное здоровье. Подобно психическому здоровью, физическому здоровью и эмоциональному благополучию, нам необходимо постоянно заботиться о своей душе так же, как мы заботимся о своем разуме и теле. Начните свое духовное пробуждение сегодня, пробуя упражнения, которые улучшат ваше общее духовное здоровье.

Веб-сайт: skylight.org

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