Open Assistant

Мы верим, что можем совершить революцию. Точно так же, как Stable Diffusion помогла миру создавать произведения искусства и изображения по-новому, мы хотим улучшить мир, предоставляя потрясающий диалоговый ИИ.

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