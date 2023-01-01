WebCatalog
Colorway

Colorway

colorway.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Colorway в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте раскраски с помощью искусственного интеллекта и раскрашивайте их! Colorway — это революция в цифровом искусстве, сочетающая технологию искусственного интеллекта с традиционными забавными раскрасками. Создавайте потрясающие, уникальные дизайны одним нажатием кнопки, а затем делайте их своими собственными. Colorway идеально подходит как для взрослых, так и для детей и предлагает часы творческих развлечений, снимающих стресс. Наш инновационный алгоритм искусственного интеллекта генерирует бесконечное количество страниц книжки-раскраски, предлагая новые захватывающие задачи каждый раз, когда вы открываете приложение. Хотите ли вы расслабиться и отдохнуть или просто получить удовольствие от создания прекрасного произведения искусства, Colorway — идеальный выход для творчества.

Веб-сайт: colorway.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Colorway, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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