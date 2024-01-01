Альтернативы - Galileo AI
Labelbox
labelbox.com
Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Modal
modal.com
Modal создает лучшую инфраструктуру для инженеров и специалистов по данным.
Lightly AI
lightly.ai
Lightly помогает командам машинного обучения создавать более качественные модели на основе более качественных данных. Это позволяет компаниям выбирать правильные данные для обучения модели с помощью активного обучения. Разумно выбирайте лучшие образцы для обучения модели с помощью расширенных алгори...
Cleanlab
cleanlab.ai
Компания Cleanlab, разработанная в Массачусетском технологическом институте и проверенная в компаниях из списка Fortune 500, предлагает самое популярное в мире программное обеспечение для обработки данных в области искусственного интеллекта. Большинству ИИ и аналитики мешают проблемы с данными (оши...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.