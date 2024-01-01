Альтернативы - Juji Studio

Xenioo

xenioo.com

Xenioo — это известная мощная и гибкая платформа, которая позволяет профессионалам и предприятиям создавать и публиковать своих ботов на нескольких каналах. Мы основали Xenioo в начале 2017 года с целью предоставить самую быструю и многофункциональную платформу для чат-ботов. Поскольку подход к со...