Платформа Hoops превращает процесс найма в структурированное соревнование, состоящее из ситуационных, поведенческих и тактических вопросов.

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