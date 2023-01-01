Платформа управления наймом, которая делает найм сотрудников проще, быстрее и доступнее. IntelliHire объединяет все на одном простом в использовании веб-портале. Публикуйте вакансии, проверяйте кандидатов, отслеживайте процесс собеседований и многое другое. Благодаря настраиваемым опциям и интеллектуальным инструментам отбора и оценки IntelliHire является разумным решением для современного найма.

Веб-сайт: portal.intellihire.com

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