WebCatalog
IntelliHire

IntelliHire

portal.intellihire.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IntelliHire в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформа управления наймом, которая делает найм сотрудников проще, быстрее и доступнее. IntelliHire объединяет все на одном простом в использовании веб-портале. Публикуйте вакансии, проверяйте кандидатов, отслеживайте процесс собеседований и многое другое. Благодаря настраиваемым опциям и интеллектуальным инструментам отбора и оценки IntelliHire является разумным решением для современного найма.

Веб-сайт: portal.intellihire.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IntelliHire, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TestGorilla

TestGorilla

app.testgorilla.com

Occupop

Occupop

app.occupop.com

Top Dog HR

Top Dog HR

topdoghr.com

Willo

Willo

app.willotalent.com

Emmersion

Emmersion

app.emmersion.ai

Prelude

Prelude

interviewschedule.com

Hirey

Hirey

hirey.com

CoderPad

CoderPad

app.coderpad.io

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

MosaicTrack

MosaicTrack

mosaictrack.com

Ducknowl

Ducknowl

app.ducknowl.com

Jobbio

Jobbio

jobbio.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности