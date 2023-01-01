Облачная программная платформа для подбора персонала — она помогает специалистам по подбору персонала управлять всем процессом подбора и адаптации онлайн из облака. Основные модули включают рабочий процесс утверждения вакансии, публикацию, сайт карьеры, процесс найма, адаптацию и, наконец, интеграцию с расчетом заработной платы.

Веб-сайт: myrecruitmentplus.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MyRecruitment+, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.