Altamira HRM

Altamira Recruiting — облачное программное обеспечение, позволяющее управлять всем процессом поиска и подбора новых сотрудников. Он прост в использовании и полностью настраиваемый для нужд предприятий и рекрутинговых компаний. Компании, которые решат использовать Altamira Recruiting, получат в свое распоряжение персонализированный сайт вакансий, интеграцию со всеми основными порталами вакансий и социальными сетями, многофункциональную базу данных резюме, мощную систему отчетности и многое другое.

Веб-сайт: platform.altamirahrm.com

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