G&A Partners

G&A Partners

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Веб-сайт: gnapartners.com

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Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талант и энергию на развитии своей компании. Будучи поставщиком HR-аутсорсинга, G&A Partners возвращает вам время, необходимое для сосредоточения на своем бизнесе. Наше партнерство начинается не с коммерческого предложения, оно начинается с выявления ваших уникальных бизнес-потребностей и разработки индивидуального и прозрачного решения. Благодаря сертифицированным экспертам по персоналу, передовым технологиям и клиентоориентированному подходу мы облегчаем ваше бремя работы с персоналом и помогаем вам создавать стратегии работы с персоналом, которые возвращают время в ваши руки.
Категории:
Business
HR Consulting Providers

Веб-сайт: gnapartners.com

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Zenefits

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Central Test

centraltest.com

Alight

Alight

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Enablo

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