TeamAssurance

TeamAssurance

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Веб-сайт: teamassurance.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

TeamAssurance — это облачная платформа, позволяющая соединить вашу выручку с линией фронта в режиме реального времени, внедряя эффективный цикл совершенствования и обучения. Наша интегрированная платформа напрямую связывает три наиболее важных процесса: Управление стратегией | Управление проектами | Ежедневное управление
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: teamassurance.com

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