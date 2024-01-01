Adm Cloud — это ERP или облачная система управления бизнесом, которая предлагает высокую операционную функциональность для всех типов компаний, стремящихся к росту. Он предлагает мощный, интуитивно понятный и полный пользовательский интерфейс, который приводит к ощутимым результатам как внутри компании, так и для ваших клиентов. Эта платформа была разработана, чтобы помочь сегодняшним руководителям автоматизировать процессы бухгалтерского учета, продаж, закупок, финансов, управления персоналом, производства и логистики, оптимизируя их. Это возможно благодаря модульной конфигурации, которая позволяет интегрировать необходимые компании модули в базовую платформу, когда это необходимо. Интегрированная бизнес-аналитика является частью ее отличительного ценностного предложения; очень актуально для тех, кому нужны реальные данные в реальном времени для принятия решений и быстрого и простого достижения своих целей, используя преимущества этого 100% облачного, веб- и мобильного решения.

Веб-сайт: admcloud.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Adm Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.