Adm Cloud

Adm Cloud

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Веб-сайт: admcloud.net

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Adm Cloud — это ERP или облачная система управления бизнесом, которая предлагает высокую операционную функциональность для всех типов компаний, стремящихся к росту. Он предлагает мощный, интуитивно понятный и полный пользовательский интерфейс, который приводит к ощутимым результатам как внутри компании, так и для ваших клиентов. Эта платформа была разработана, чтобы помочь сегодняшним руководителям автоматизировать процессы бухгалтерского учета, продаж, закупок, финансов, управления персоналом, производства и логистики, оптимизируя их. Это возможно благодаря модульной конфигурации, которая позволяет интегрировать необходимые компании модули в базовую платформу, когда это необходимо. Интегрированная бизнес-аналитика является частью ее отличительного ценностного предложения; очень актуально для тех, кому нужны реальные данные в реальном времени для принятия решений и быстрого и простого достижения своих целей, используя преимущества этого 100% облачного, веб- и мобильного решения.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: admcloud.net

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