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MeisterTask

MeisterTask

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: meistertask.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MeisterTask в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.

Веб-сайт: meistertask.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MeisterTask, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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