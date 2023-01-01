Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.

Веб-сайт: meistertask.com

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