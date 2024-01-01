Sensat — это платформа визуализации, позволяющая улучшить сотрудничество и принятие решений для всех участвующих проектных групп. Собирая и предоставляя данные об инфраструктуре, наша платформа переводит реальный мир в цифровую версию. Это позволяет физическим отраслям анализировать и понимать созданную ими среду и принимать более разумные решения. Вместе с такими компаниями, как Aecom, Connect Plus и Heathrow & Kier, мы революционизируем способы планирования, строительства и управления крупными проектами гражданской инфраструктуры стоимостью более 150 миллиардов фунтов стерлингов.

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