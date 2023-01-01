Toggle Plan

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Toggl Plan — это инструмент управления командой с еженедельным командным календарем, позволяющий менеджерам легко планировать проекты и реагировать на изменения.

Веб-сайт: toggl.com

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