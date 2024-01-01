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Ermes

Ermes

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Веб-сайт: ermes.ai

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ERMES — это интегрированная платформа данных + медиа. Его цель — использовать данные и искусственный интеллект, чтобы сделать рекламу простой, точной и прибыльной для всех компаний, больших и малых. Платформа ERMES включает в себя: - Более 295 миллионов детерминированных профилей потребителей (240 миллионов в США и 55 миллионов во Франции) с более чем 380 сегментами аудитории, включая критерии поведения и намерения покупки для создания индивидуального таргетинга. - Модуль расширения CRM самообслуживания, позволяющий лучше узнать своих потенциальных клиентов и клиентов. - Модуль запуска кампании, позволяющий создавать и активировать медиапланы, которые максимизируют эффективность в соответствии с вашей аудиторией и бюджетом. - Модуль создания рекламы, позволяющий быстро и Легко создавайте рекламные форматы для всех медиа. Модуль анализа эффективности, позволяющий сразу понять ваши результаты и соответствующим образом оптимизировать их. ERMES может похвастаться более чем 70 коннекторами, в том числе: Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, электронная почта, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify.... Эти коннекторы позволяют создавать как целевые кампании на этих каналах и измерять их совокупную эффективность. Платформа ERMES доступна в трех основных конфигурациях: - Мультилокальная версия, позволяющая легко управлять локальной рекламой каждого магазина в соответствии с их зонами обслуживания. - Консалтинговая версия, позволяющая всем агентствам предлагать своим клиентам высокопроизводительные медиа-услуги. - Версия для рекламодателей, позволяющая брендам самостоятельно управлять своими медиабюджетами и эффективностью. Имея под управлением несколько сотен активных клиентов и кампании на миллионы долларов, ERMES представляет собой рекламное решение Made in France для простой, точной и экономичной рекламы по всем медиаканалам.

Категории:

Business
Другое маркетинговое программное обеспечение

Веб-сайт: ermes.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ermes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Short.io

short.io

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Revue

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RocketLink

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GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

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iSpot.tv

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