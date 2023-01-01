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ServiceM8

ServiceM8

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: servicem8.com

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ServiceM8 — это приложение для мастеров и предприятий по обслуживанию дома, таких как электрики, сантехники и уборщики. Оно помогает управлять всеми аспектами работы: от первого звонка клиента до планирования, расчета цен, управления заданиями, выставления счетов и оплаты.

Веб-сайт: servicem8.com

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