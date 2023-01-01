OpenWrench делает обслуживание вашего бизнеса проще и прозрачнее, чем когда-либо. Создавайте и отправляйте заказы на работу, отслеживайте последний статус текущих работ и утверждайте счета на оплату — и все это, не выходя из телефона. Сделайте фотографии проблемы или загрузите их из фотопленки. Позвоните, отправьте сообщение или отправьте электронное письмо назначенному специалисту одним касанием. Просматривайте график всех операций по обслуживанию: с момента, когда техник планирует вызов службы поддержки, до завершения работы и выезда с рабочей площадки. С OpenWrench следить за обслуживанием на ходу стало еще проще. Не пора ли начать проводить программу технического обслуживания так, как будто сейчас 2019 год?

Веб-сайт: useopenwrench.com

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