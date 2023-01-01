Программное обеспечение для онлайн-планирования сотрудников и учета рабочего времени, которое упрощает создание графиков работы, отслеживание затрат на рабочую силу и улучшает общение между сотрудниками.

Веб-сайт: orbitalshift.com

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