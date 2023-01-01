CloudBooks ориентирован на решение очень конкретной проблемы. Фрилансерам и малым предприятиям, предоставляющим услуги, трудно получать зарплату. Исследование показало, что 60 процентов счетов оплачиваются с опозданием, причем треть этих просроченных платежей приходится на две недели после установленного срока. CloudBooks пытается решить эту проблему, максимально упрощая выставление счетов и получение оплаты. Вы можете отправлять своим клиентам неограниченное количество счетов, отслеживать статус этих счетов и даже принимать платежи онлайн.

Веб-сайт: cloudbooksapp.com

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