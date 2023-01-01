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CakeBoss

CakeBoss

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Веб-сайт: cakeboss.com

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CakeBoss Software — это единственное в своем роде программное обеспечение, разработанное домашним пекарем для домашних пекарей. CakeBoss — лучший друг вашего бизнеса. CakeBoss позаботится обо всем: от управления заказами, выставления счетов, планирования, расчета стоимости рецептов и справедливого ценообразования на ваши товары!

Веб-сайт: cakeboss.com

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