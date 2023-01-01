Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

CakeBoss Software — это единственное в своем роде программное обеспечение, разработанное домашним пекарем для домашних пекарей. CakeBoss — лучший друг вашего бизнеса. CakeBoss позаботится обо всем: от управления заказами, выставления счетов, планирования, расчета стоимости рецептов и справедливого ценообразования на ваши товары!

Веб-сайт: cakeboss.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CakeBoss, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.