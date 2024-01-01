AnyTrack — это мощный инструмент, который мгновенно отслеживает и синхронизирует любой источник данных о конверсиях с вашими любимыми аналитическими платформами (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API и другими). Объединяя данные о конверсиях в вашей маркетинговой экосистеме, AnyTrack снабжает ваши рекламные пиксели и API необходимыми данными для использования самого мощного искусственного интеллекта и машинного обучения, доступного рекламным агентствам.

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Веб-сайт: anytrack.io

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