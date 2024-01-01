WebCatalog

AnyTrack

AnyTrack

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: anytrack.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AnyTrack в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

AnyTrack — это мощный инструмент, который мгновенно отслеживает и синхронизирует любой источник данных о конверсиях с вашими любимыми аналитическими платформами (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API и другими). Объединяя данные о конверсиях в вашей маркетинговой экосистеме, AnyTrack снабжает ваши рекламные пиксели и API необходимыми данными для использования самого мощного искусственного интеллекта и машинного обучения, доступного рекламным агентствам.

Категории:

Productivity
Системы управления тегами

Веб-сайт: anytrack.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AnyTrack, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Impact

Impact

impact.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Commanders Act X

Commanders Act X

commandersact.com

Apollo

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