Альтернативы - AnyTrack
Google Tag Manager
google.com
Управление тегами стало проще. Управляйте всеми тегами вашего сайта без редактирования кода. Google Tag Manager предоставляет простые, надежные и легко интегрируемые решения для управления тегами — бесплатно.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
Piwik PRO
piwik.pro
Анализируйте путь клиента на веб-сайтах и в приложениях. Аналитический пакет, ориентированный на конфиденциальность пользователей и безопасность данных — идеальная альтернатива Google Analytics.
Tealium
tealium.com
Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.
Stape
stape.io
Настройка отслеживания на стороне сервера может оказаться сложной задачей. Начните прямо сейчас, воспользовавшись нашим комплексным набором услуг.
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...
Monita
getmonita.io
Monita — это корпоративная платформа качества данных, упрощающая мониторинг и аудит тегов.
Ixkio
ixkio.com
Полнофункциональная платформа управления тегами NFC для стандартных и аутентификационных тегов NFC. Обеспечивает управление перенаправлением, прямой ответ и параметры API для гибкого и мощного контроля. Планы и возможности управления от десятков до сотен тысяч тегов. Включает поддержку QR-кода для к...
Crownpeak
crownpeak.com
Полностью доступная платформа цифрового опыта Crownpeak, основанная на искусственном интеллекте, ставит контент и коммерцию на передний план пути покупателя. Благодаря масштабируемому персонализированному контенту, коммерческому поиску на основе искусственного интеллекта, товарам и рекомендациям кли...
Commanders Act X
commandersact.com
Commanders Act — европейская компания, которая помогает цифровым командам работать более эффективно, используя данные благодаря различным приложениям своей платформы данных клиентов. Оптимизируя управление данными, Commanders Act увеличивает скорость реализации кампаний, повышает удобство работы по...
Apollo
apolloplatform.com
Apollo — это SaaS-продукт, который автоматизирует внедрение аналитики, позволяя организациям повысить рентабельность инвестиций в цифровую аналитику. Повысьте качество внедрения и производительность своей команды, чтобы вы могли сосредоточиться на использовании данных, которым доверяете, для приняти...
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector — это платформа для аудита и мониторинга тегов, предназначенная для специалистов в области маркетинга, аналитики и управления. Если вы управляете крупным сайтом или мультибрендовым предприятием, обширная библиотека тегов Tag Inspector и набор функций аудита обеспечат беспрецедентную ув...
StackPile
stackpile.io
Stackpile позволяет за считанные секунды устанавливать приложения, теги и интеграции на ваш веб-сайт и отслеживать аналитику с помощью единого API.
DataTrue
datatrue.com
DataTrue — международный лидер в обеспечении корпоративного уровня для тегов, отслеживающих активность веб-сайтов. Наше управление развертыванием, аудит и упреждающий мониторинг помогают нашим клиентам управлять операциями с тегами и проверять качество собираемых ими данных. Это дает лидерам цифрово...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализирова...
Blue Triangle
bluetriangle.com
Каждый красный свет не один и тот же. И это не каждая возможность для бизнеса. Blue Triangle дает вам возможность унифицированного отслеживания технических, безопасности, бизнес- и маркетинговых ключевых показателей эффективности, таких как неработающие ссылки, отсутствие на складе, показатели отказ...
Tagmate
tagmate.app
Настройте теги маркетинга и аналитики с помощью нашей системы управления тегами со 100% точностью. Выполните внедрение и миграцию тегов GA4 с помощью Tagmate Tool.
JENTIS
jentis.com
JENTIS Tag Manager: отслеживание в соответствии с GDPR и 100% качество данных с помощью проверенных инструментов