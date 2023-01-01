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wecantrack

wecantrack

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Веб-сайт: wecantrack.com

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wecantrack — это комплексное решение для партнерского маркетинга, предназначенное для оптимизации работы партнерских издателей. С помощью wecantrack партнерские издатели могут легко консолидировать данные о продажах и конверсиях из более чем 350 партнерских сетей в единую, удобную для пользователя платформу. Эта централизованная платформа упрощает процесс мониторинга и анализа эффективности партнерской сети. Кроме того, wecantrack предлагает бесшовную интеграцию с различными маркетинговыми инструментами, включая Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain и другие. Эта интеграция позволяет пользователям связывать свои данные партнерского маркетинга с этими популярными маркетинговыми платформами, обеспечивая целостное представление об их онлайн-кампаниях. Набор функций wecantrack надежен и включает в себя такие важные функции, как сбор данных и составление отчетов, пользовательские отчеты и отчеты по электронной почте, расширенные отчеты API и поддержка веб-перехватчиков. Кроме того, платформа предлагает интеграцию с инструментами анализа данных, такими как Looker (Data) Studio и BigQuery, что позволяет пользователям глубже изучать свои данные для получения действенной информации. Таким образом, wecantrack предоставляет партнерским издателям мощное решение для эффективного управления данными их партнерской сети. Консолидируя данные из различных партнерских сетей и интегрируя их с известными маркетинговыми инструментами, мы можем отслеживать процесс партнерского маркетинга, позволяя издателям принимать обоснованные решения и эффективно оптимизировать свои кампании.

Веб-сайт: wecantrack.com

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