Kibana — это бесплатный и открытый пользовательский интерфейс, который позволяет визуализировать данные Elasticsearch и перемещаться по Elastic Stack. Делайте что угодно: от отслеживания загрузки запросов до понимания того, как запросы проходят через ваши приложения.

Веб-сайт: elastic.co

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