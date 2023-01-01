Повтор сеанса для восхитительных продуктов. OpenReplay — это стек воспроизведения сеансов с открытым исходным кодом, который позволяет вам видеть и отлаживать действия пользователей в вашем веб-приложении, помогая быстрее устранять проблемы.

Веб-сайт: openreplay.com

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