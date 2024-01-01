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WebCatalog

OpenCopilot

OpenCopilot

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: opencopilot.so

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для OpenCopilot в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

OpenCopilot is an open-source tool that lets any product easily add AI assistants capable of guiding and helping users with simple English commands. For example, a music app can now understand and execute "play my favorite playlist" or "create a playlist based on listening history" without any complex coding.

Веб-сайт: opencopilot.so

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OpenCopilot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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