Jisho — мощный японско-английский словарь. Он позволяет быстрее и проще находить слова, кандзи, примеры предложений и т. д.

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