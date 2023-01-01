Самый большой и пользующийся наибольшим доверием бесплатный онлайн-словарь для изучающих британский и американский английский с определениями, изображениями, примерами предложений, синонимами, антонимами, происхождением слов, аудиопроизношением и многим другим. Узнайте значения слов, сокращений, фраз и идиом в нашем бесплатном словаре английского языка.

Веб-сайт: oxfordlearnersdictionaries.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Oxford Learner’s Dictionaries, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.