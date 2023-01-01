Онлайн-словарь этимологии (etymonline) — это универсальный источник в Интернете, где можно быстро и надежно узнать о происхождении и истории английских слов, фраз и идиом. Он достаточно профессиональный, чтобы соответствовать академическим стандартам, но при этом достаточно доступен, чтобы его мог использовать любой.

Веб-сайт: etymonline.com

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