Chrome Canvas

Создавайте свои собственные проекты с помощью Canvas. Выразите себя с помощью натуральных кистей и тщательно подобранных цветов. Никогда не потеряйте шедевр благодаря автоматической синхронизации с вашей учетной записью Google.

Веб-сайт: canvas.apps.chrome

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