WebCatalog
West Elm

West Elm

westelm.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

West Elm предлагает современную мебель и предметы домашнего декора вдохновляющего дизайна и цветов. Создайте стильное пространство с помощью аксессуаров для дома от West Elm. Возможен самовывоз с тротуара.

Веб-сайт: westelm.com

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