WebCatalog
Joybird

Joybird

joybird.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Joybird в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Joybird предлагает высококачественную мебель, изготовленную ответственно и рассчитанную на всю жизнь. Наша цель — изменить способ покупки мебели в Интернете, предоставляя индивидуальные варианты, соответствующие вашим вкусам. Просмотрите мебель в стилях от середины века до традиционного, а также современный домашний декор, который украсит любое пространство.

Веб-сайт: joybird.com

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