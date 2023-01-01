WebCatalog
Hexomatic

Hexomatic

hexomatic.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Hexomatic в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Hexomatic — это платформа для автоматизации работы без программирования, которая позволяет вам использовать Интернет в качестве собственного источника данных, использовать самые сложные сервисы искусственного интеллекта и команду помощников, привлеченную с помощью краудсорсинга, для автоматизации и делегирования трудоемких задач.

Веб-сайт: hexomatic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hexomatic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

AUTOMY

AUTOMY

app.automy.global

Levity

Levity

app.levity.ai

Datamolino

Datamolino

app.datamolino.com

Amazon MTurk for Worker

Amazon MTurk for Worker

worker.mturk.com

Amazon MTurk

Amazon MTurk

requester.mturk.com

KonnectzIT

KonnectzIT

app.konnectzit.com

Coupler.io

Coupler.io

app.coupler.io

Spacelift

Spacelift

spacelift.io

Capacity

Capacity

webui.capacity.com

Echofox

Echofox

echofox.io

Questflow

Questflow

app.questflow.ai

Quickchat

Quickchat

app.quickchat.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности