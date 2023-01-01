Hexomatic — это платформа для автоматизации работы без программирования, которая позволяет вам использовать Интернет в качестве собственного источника данных, использовать самые сложные сервисы искусственного интеллекта и команду помощников, привлеченную с помощью краудсорсинга, для автоматизации и делегирования трудоемких задач.

Веб-сайт: hexomatic.com

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