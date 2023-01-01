Amazon MTurk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) — это краудсорсинговая площадка, которая позволяет частным лицам и предприятиям передавать свои процессы и работу на аутсорсинг распределенной рабочей силе, которая может выполнять эти задачи виртуально. Это может включать в себя что угодно: от простой проверки данных и исследований до более субъективных задач, таких как участие в опросах, модерация контента и многое другое. MTurk позволяет компаниям использовать коллективный интеллект, навыки и знания сотрудников по всему миру для оптимизации бизнес-процессов, расширения сбора и анализа данных, а также ускорения развития машинного обучения. Несмотря на то, что технологии продолжают совершенствоваться, есть еще много вещей, которые люди могут делать гораздо эффективнее, чем компьютеры, например модерирование контента, дедупликация данных или исследования. Традиционно подобные задачи решались путем найма большого количества временной рабочей силы, что отнимает много времени, дорого и трудно масштабируется или вообще не выполняется. Краудсорсинг — это хороший способ разбить трудоемкий проект, выполняемый вручную, на более мелкие и более управляемые задачи, которые должны выполняться распределенными сотрудниками через Интернет (также известные как «микрозадачи»).

Веб-сайт: mturk.com

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