Shimoku

Shimoku

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Веб-сайт: shimoku.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Shimoku enables different teams to harness the potential of AI. Startup Founders can launch AI SaaS with expert guidance. Python developers can build AI applications with "Low-Code". Marketing and Sales can leverage sales opportunities identified by AI.
Категории:
Business
Machine Learning Software

Веб-сайт: shimoku.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shimoku, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

V7

v7labs.com

OpenAI

OpenAI

openai.com

Aidaptive

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aidaptive.com

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Aiva-SaaS

blockbridge.in

Real Python

Real Python

realpython.com

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Vue.ai

vue.ai

Leadgenerator.io

Leadgenerator.io

leadgenerator.io

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