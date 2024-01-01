Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших...