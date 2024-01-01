Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым пользовательским возможностям на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллионов историй Toucan. Облачная платформа Toucan, не требующая написания кода, сокращает затраты на разработку и сокращает время окупаемости за счет быстрого и бесперебойного внедрения. Пользователи могут подключаться к любым данным, облачным или другим, потоковым или хранимым, с помощью AnyConnect™ от Toucan — набора из сотен включенных разъемов. Подготовка данных также проста с помощью Toucan YouPrep™, функции визуальной готовности данных, которая позволяет деловым людям выполнять задачи с данными, для которых обычно требуется эксперт по данным. Визуализация принимает форму «рассказа данных», где каждая диаграмма сопровождается контекстом (например, определениями), сотрудничеством и аннотациями, чтобы пользователи понимали «почему», а не только «что» своих данных. А чтобы облегчить начало работы, Toucan включает в себя «Галерею приложений» с стартовыми информационными панелями, GuidedDesign™, облегчающий выбор и компоновку диаграмм, а также примеры наборов данных для быстрого создания прототипов. Наконец, развертывание и управление упрощаются благодаря развертыванию в одно касание от промежуточной до рабочей среды, простому внедрению с помощью веб-компонентов или iFrame и публикации на любом устройстве — в Интернете, смартфонах, планшетах или киосках/настенных дисплеях — за одно действие. Все это регулируется безопасностью на уровне строк, ролей или пользователей с полным журналом аудита, а адаптация и взаимодействие поддерживаются встроенными функциями автоматизации и управления пользователями.

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Веб-сайт: jointoucan.com

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