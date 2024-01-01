WebCatalog

Datapad

Datapad

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: datapad.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Datapad в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Datapad is a no-code reporting platform. It helps any business integrate with 15+ sources in an instant, consolidate their data in a singel location and collaborate with their teams & clients. The tool excels in its ease-of-use, design and simplicity. Some highlighted features are: - 15+ integrations - Metric & dashboard templates - AI Insight generation - Google Sheets chart builder - Dashboard links & embedding - Daily e-mail scorecards - Team KPI collaboration

Категории:

Business
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: datapad.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Datapad, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Canva

Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Grow

Grow

grow.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Venngage

Venngage

venngage.com

Databox

Databox

databox.com

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Вам также может понравиться

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

PromptChainer

PromptChainer

promptchainer.io

Zerodha Kite

Zerodha Kite

zerodha.com

JotForm

JotForm

jotform.com

BacklinkManager

BacklinkManager

backlinkmanager.io

SpreadSimple

SpreadSimple

spreadsimple.com

Thatch

Thatch

trythatch.com

M3 Insight

M3 Insight

m3as.com

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

Google Forms

Google Forms

docs.google.com

Anytime Mailbox

Anytime Mailbox

anytimemailbox.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.