Datapad is a no-code reporting platform. It helps any business integrate with 15+ sources in an instant, consolidate their data in a singel location and collaborate with their teams & clients. The tool excels in its ease-of-use, design and simplicity. Some highlighted features are: - 15+ integrations - Metric & dashboard templates - AI Insight generation - Google Sheets chart builder - Dashboard links & embedding - Daily e-mail scorecards - Team KPI collaboration

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Веб-сайт: datapad.io

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