WebCatalog

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: eazybi.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EazyBI Cloud в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и показатели лучших и худших показателей, начните с сводного обзора и углубляйтесь в детали.

Категории:

Productivity
Инструменты визуализации данных
Встроенное программное обеспечение для бизнес-аналитики

Веб-сайт: eazybi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EazyBI Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Canva

Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Kittl

Kittl

kittl.com

Genially

Genially

genial.ly

Tableau

Tableau

tableau.com

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Looker

Looker

looker.com

Flourish

Flourish

flourish.studio

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Вам также может понравиться

Savant Labs

Savant Labs

savantlabs.io

Brightmetrics

Brightmetrics

brightmetrics.com

Netvibes

Netvibes

netvibes.com

Oxen

Oxen

myoxen.cloud

Platformly

Platformly

platform.ly

Easy Insight

Easy Insight

easy-insight.com

Datadeck

Datadeck

datadeck.com

Website IQ

Website IQ

websiteiq.com

Metabase

Metabase

metabase.com

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

Vyond

Vyond

vyond.com

Lumalytics

Lumalytics

lumalytics.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.