Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Platformly — это платформа автоматизации маркетинга, призванная помочь вам вести, автоматизировать и масштабировать свой онлайн-бизнес.

Веб-сайт: platform.ly

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