Альтернативы - EazyBI Cloud

Viur

viurdata.com

Viur предлагает простой и быстрый способ подключения к базам данных, сервисам и файлам, изучения данных, создания показателей и ключевых показателей эффективности и обмена ими с командой. Все это в облачном решении SaaS, которое может получить доступ к данным даже за брандмауэром компании. Для подкл...