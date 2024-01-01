Альтернативы - EazyBI Cloud
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интеракт...
Kittl
kittl.com
Ускорьте свои рабочие процессы с помощью инструментов дизайна Kittl на базе искусственного интеллекта и получите мгновенный доступ к множеству потрясающих иллюстраций, шрифтов, фотографий, значков и текстур.
Genially
genial.ly
Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Litmaps
litmaps.com
Откройте для себя науку быстрее. Визуальная навигация по исследованиям, поиск в сети цитирования и синхронизация команды. Лучшая платформа для научных открытий.
Looker
looker.com
Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в реальном времени.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Grow
grow.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...
Visme
visme.co
Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...
Sisense
sisense.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики от Sisense, лидера отрасли в области бизнес-аналитики для сложных данных, позволяет легко подготавливать, анализировать и исследовать растущие данные из нескольких источников.
Rose AI
rose.ai
Исследуйте быстрее с Роуз. Сократите затраты времени на поиск, очистку, визуализацию и преобразование данных, используя возможности искусственного интеллекта.
Domo
domo.com
Domo, Inc. — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Американ-Форк, штат Юта, США. Специализируется на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных.
Databox
databox.com
Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.
Venngage
venngage.com
Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.
Grist
getgrist.com
Мир заслуживает лучшего инструмента, чем электронные таблицы. Объедините гибкость электронных таблиц с надежностью базы данных, чтобы организовать данные по-своему.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
SafetyCulture
safetyculture.com
Культура безопасности (iAuditor) Проводить проверки. Захват проблем. Управляйте задачами. Общайтесь четко. Обучайте рабочие команды. Предприятия любого размера выполняют свою работу с помощью SafetyCulture.
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — это внутренний инструмент для создания инструментов без кода. Простой интерфейс перетаскивания позволяет любому создавать инструменты, необходимые для управления ежедневными операциями, такими как отслеживание заказов, решение проблем и мониторинг платежей.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
MicroStrategy
microstrategy.com
Платформа бизнес-аналитики и мобильности MicroStrategy помогает предприятиям создавать и развертывать приложения для аналитики и мобильности для трансформации своего бизнеса.
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
Aiven
aiven.io
Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.
Reportz
reportz.io
Инструмент отчетности, предназначенный для экономии вашего времени и денег на трудоемких периодических задачах отчетности за счет использования интерактивных панелей мониторинга.
Keen
keen.io
Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data упрощает решение сложных вопросов, предоставляя данные под рукой. Благодаря визуальному доступу к данным с мобильных устройств любой сотрудник вашей организации может ответить на вопросы с помощью данных за считанные секунды.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine — компания по автоматизации обнаружения электронных данных, которая предоставляет облачное программное обеспечение и услуги для упрощения обнаружения, расследований и аудита в судебных процессах.
GoodData
gooddata.com
GoodData — это встроенная платформа бизнес-аналитики и аналитики, которая обеспечивает быструю, надежную и простую в использовании аналитику. Создано для всех ваших бизнес-пользователей.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...
Trevor.io
trevor.io
Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для группы обработки данных.
DashThis
dashthis.com
Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!
Plecto
plecto.com
Повышение производительности вашей команды начинается здесь. Plecto — единственная комплексная платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе инструменты визуализации KPI в реальном времени, геймификации и коучинга в одном мощном решении.
Vizzlo
vizzlo.com
Обзор временной шкалы и примеры. Эффективное планирование и составление графиков проектов с впечатляющими сроками всего за несколько кликов. Создавайте высококачественные диаграммы, инфографику и бизнес-визуализации бесплатно за считанные секунды. Создавайте временные шкалы, диаграммы, карты для пре...
MSIGHTS
msights.com
Преобразование данных, отчетность и совместная работа, которые повышают эффективность, действия и подотчетность.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспеч...
Vizzly
vizzly.co
Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL ил...
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — это инструмент анализа данных, который интегрируется с набором инструментов компании, обеспечивая более глубокое понимание и эффективность. Наша цель — сделать данные легко доступными, предоставив командам простые информационные панели данных.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — это платформа анализа данных, объединяющая финансовые и маркетинговые системы, которая помогает амбициозным компаниям максимально эффективно использовать свои данные и быстрее расти. Мы предоставляем B2B-компаниям единый источник достоверной информации, объединяя данные из ведущих систем (...
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — это облачная платформа данных и решение для создания отчетов для малых и средних организаций. Мы специализируемся на данных и отчетности для организаций здравоохранения, бухгалтерского учета и спорта.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — это система бизнес-аналитики и отчетности, это гибкий и простой способ анализа и визуализации прогресса вашей компании. Инструмент бизнес-аналитики, который помогает собрать все данные вашей компании в одном месте, сэкономить время на ручном управлении данными, быстрее принимать решения и ...
Yaware
yaware.com
Повысьте производительность труда более чем на 20%. Вы можете попробовать его в течение 14 дней бесплатно, кредитная карта не требуется.
Viur
viurdata.com
Viur предлагает простой и быстрый способ подключения к базам данных, сервисам и файлам, изучения данных, создания показателей и ключевых показателей эффективности и обмена ими с командой. Все это в облачном решении SaaS, которое может получить доступ к данным даже за брандмауэром компании. Для подкл...
Ottava
ottava.io
Оттава находится на переднем крае разработки программного обеспечения для управления данными, органично сочетая рабочие процессы на базе Excel со сложными возможностями анализа данных. Разработанный для нетехнических пользователей, Ottava упрощает ввод данных, создание диаграмм и анализ, обеспечивая...
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — это инструмент SAAS, который создает информационные панели с диаграммами, таблицами данных и фильтрами, отображающими данные в реальном времени из различных источников данных.
Grunt
grunt.pro
Создавайте слайды, как в PowerPoint Pro! Grunt — это незаменимая надстройка PowerPoint для всех, кто серьезно относится к созданию слайдов. Лучше слайды. Меньше работы!
Waytobi
waytobi.com
Облачное решение SaaS для создания, отслеживания, составления отчетов, анализа и визуализации ключевых показателей эффективности вашей компании или отдела. Управление KPI еще никогда не было таким простым. Никаких дополнительных навыков программирования, учебных занятий или вебинаров не требуется — ...
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — это компания в сфере образовательных технологий, предоставляющая K12, высшему образованию, корпоративным и государственным учреждениям возможность просматривать учебные данные, поступающие из разных источников, с легкостью «укажи и щелкни». IntelliBoard собирает данные из систем управ...