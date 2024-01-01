Turso — это распределенная база данных с открытым исходным кодом, основанная на libSQL, ответвлении SQLite с открытым исходным кодом. Turso предлагает щедрые 500 баз данных бесплатно, а на платных планах размер вознаграждения увеличивается в геометрической прогрессии, начиная с 29 долларов в месяц. Это означает, что Turso поддерживает многопользовательские/однопользовательские базы данных «из коробки» и простую репликацию в любом масштабе в любой точке мира, рядом с вашими периферийными вычислениями или даже внутри вашей собственной инфраструктуры.

Веб-сайт: turso.tech

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