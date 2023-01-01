Penfield — бренд верхней одежды и частная компания, основанная в Гудзоне, штат Массачусетс. Основанная в 1975 году Харви Гроссом, уроженцем Новой Англии, компания заработала репутацию производителя пуховых курток, флиса и верхней одежды.

Веб-сайт: penfield.com

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