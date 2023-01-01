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VinFast

VinFast

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Веб-сайт: vinfastauto.com

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VinFast LLC — частная автомобильная компания со штаб-квартирой в Ханое. Основанная в 2017 году, она является членом конгломерата Vingroup, основанного Фум Нхот Вонгом.

Веб-сайт: vinfastauto.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением VinFast, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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