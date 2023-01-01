Subaru — автомобильное производственное подразделение японского транспортного конгломерата Subaru Corporation, двадцать первого по величине автопроизводителя в мире по объему производства в 2017 году. Автомобили Subaru известны тем, что в большинстве автомобилей с объемом двигателя выше 1500 куб.см используется оппозитная конструкция двигателя.

Веб-сайт: subaru.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Subaru, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.