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Peugeot

Peugeot

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Веб-сайт: peugeot.com

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Peugeot — французская марка автомобилей, принадлежащая компании Stellantis. Семейный бизнес, предшествовавший нынешним компаниям Peugeot, был основан в 1810 году со сталелитейным заводом, который вскоре начал производить ручные инструменты и кухонное оборудование, а затем и велосипеды. 20 ноября 1858 года Эмиль Пежо подал заявку на регистрацию товарного знака «лев».

Веб-сайт: peugeot.com

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